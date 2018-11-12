Kadın jandarmadan şehidimiz için gözyaşları

HAKKARİ'NİN Şemdinli ilçesinde Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde geçen Cuma günü atış yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Patlamada 7 asker şehit olurken, 25 asker yaralandı.

Şehit askerlerden Topçu Er Yusuf Önder’in (22) cenazesi, bu sabah Van’da düzenlenen resmi törenin ardından havayoluyla Gazipaşa’ya getirilerek burada karşılama töreni düzenlendi. Şehidin askeri geçitle Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak konvoylar eşliğinde Alanya’nın Kadıpaşa Mahallesi İkizler Sokak'taki baba evine helallik için götürüldü. Şehidin naaşı buradan dualarla uğurlandı. Şehidin cenazesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlığı’ndaki Asrı Mezarlık Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına şehidin babası Sunay Önder ile annesi Sevcan Önder, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, siyası parti temsilcileri, STK temsilcileriyle binlerce vatandaş katıldı.

Cenaze namazı öncesinde şehidin annesi Sevcan Önder, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin ailesine refakat eden bir kadın jandarma personeli de gözyaşlarına hakim olamadı. Gözünden yaşlar süzülen jandarma personeli, görevini titizlikle yapmayı ihmal de etmedi. Kadın jandarma personeli zaman zaman aileyi teselli etti.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2018, 18:22