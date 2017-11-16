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Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili itirafı sunucuyu şoke etti

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına ismini vermek istemeyen izleyicinin "Eşim bana başkalarıyla olmam için teklifte bulundu" sözleri damga vurdu

Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili itirafı sunucuyu şoke etti

Beyaz TV'de yayınlanan Hayatta Her Şey Var programına ismini vermek istemeyen izleyicinin "Eşim bana başkalarıyla olmam için teklifte bulundu" sözleri damga vurdu

16 Kasım 2017 Perşembe 13:43
Kadın izleyicinin kocasıyla ilgili itirafı sunucuyu şoke etti
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BEYAZ TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına telefonla bağlanan kadın izleyicinin itirafları şaşkına çevirdi.

"ŞİDDETE MARUZ KALDIM"

İsmini vermek istemeyen bir izleyici, 2,5 yıllık bir evliliği olduğunu ve aldatıldığını açıkladı. Eşinin ailesi tarafından susturulduğunu öne süren kadın izleyici, "Şiddete maruz kaldım ve eşimin annesi zil takıp oynayacak hale geldi" dedi.

"AHLAKSIZ TEKLİF ALDIM"

Sözlerinin devamında bomba bir itirafta bulunan izleyici, "Ben ahlaksız bir teklif aldım. Eşim bana başkalarıyla olmam için teklifte bulundu" ifadesini kullandı.

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