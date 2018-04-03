Kadın izleyicinin "Gelinlik" itirafı ağızları açıkta bıraktı

BEYAZ TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına başlanan izleyici itirafıyla şaşkına çevirdi.
"AKRABAMIZIN GELİNLİĞİNİ PARÇALADIK"
Yaşadıklarını nasıl anlatacağını bilemediğini belirten kadın izleyici, "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" itirafında bulundu.
ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER
Bu itiraf karşısında hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakiler şaşkınlığını gizleyemedi. Seyirci, bu davranışı neden gerçekleştirdiğini ve sonrasında yaşadığı vicdan azabını çarpıcı sözlerle ifade etti.
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