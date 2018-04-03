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Kadın izleyicinin "Gelinlik" itirafı ağızları açıkta bıraktı

Nur Viral'in sunduğu programa bağlanan kadın izleyicinin "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" şeklindeki itirafı stüdyo konuklarını ve ekran başındakileri şaşkına uğrattı

Kadın izleyicinin "Gelinlik" itirafı ağızları açıkta bıraktı

Nur Viral'in sunduğu programa bağlanan kadın izleyicinin "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" şeklindeki itirafı stüdyo konuklarını ve ekran başındakileri şaşkına uğrattı

03 Nisan 2018 Salı 14:42
Kadın izleyicinin "Gelinlik" itirafı ağızları açıkta bıraktı
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 BEYAZ TV ekranlarında Nur Viral'in sunumuyla ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programına başlanan izleyici itirafıyla şaşkına çevirdi.

"AKRABAMIZIN GELİNLİĞİNİ PARÇALADIK"

Yaşadıklarını nasıl anlatacağını bilemediğini belirten kadın izleyici, "Düğün günü akrabamızın gelinliğini parçaladık" itirafında bulundu.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Bu itiraf karşısında hem ekran başındakilerin hem de stüdyodakiler şaşkınlığını gizleyemedi. Seyirci, bu davranışı neden gerçekleştirdiğini ve sonrasında yaşadığı vicdan azabını çarpıcı sözlerle ifade etti.

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