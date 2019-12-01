Kadın Hentbol Takımı kaza yaptı! 1 ölü, 15 yaralı
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
GÜNCEL 01.12.2019, 15:15
YOZGAT'TA Ordu Gençlerbirliği Kadın Hentbol Takımı’nı taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre bir kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 2. Lig’de mücadele eden Ordu Gençlerbirliği sporcularını taşıyan 52 RF 559 plakalı minibüs, Aydıncık ilçesi Çökelek köyü yakınlarında dere yatağına devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, Çekerek ve Sorgun’daki hastanelere kaldırıldı.
Ordu Gençlerbirliği sporcularının, Yozgat’ta yapacakları maç için yola çıktıkları öğrenildi.
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