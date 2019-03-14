BAKAN Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle;



- Bu sene çok yoğun bir başvuru dönemi geçirdik. Birbirinden değerli başvurular oldu. Bütün jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Enerjinin tarihini yazan kadınlara da teşekkür etmek istiyorum.

- Adaylık dosyalarıyla bizlere gurur yaşatan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum.



- Bu projenin fikir babası Berat Albayrak'a da teşekkürlerimi sunuyorum.



- Bizler bugün "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" töreniyle bu gerçeğe ayna tutmuş olduk.



- Enerjinin erkek egemen olduğu algısını sizlerin başarılarıyla, emekleriyle değiştireceğiz.



- Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur.



- Anadolu'yu imar eden, Anadolu'yu uygarlığın beşiği yapan kadınlarımıza şükran borçluyuz.



- Siyasette, toplumsal alanda, sanat ve kültürde, sporda kadınlarımız olmazsa hep bir yönüyle eksik, hep bir yönüyle yarım kalırız.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 00:01