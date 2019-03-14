BAKAN Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle;
- Bu sene çok yoğun bir başvuru dönemi geçirdik. Birbirinden değerli başvurular oldu. Bütün jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Enerjinin tarihini yazan kadınlara da teşekkür etmek istiyorum.
- Adaylık dosyalarıyla bizlere gurur yaşatan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum.
- Bu projenin fikir babası Berat Albayrak'a da teşekkürlerimi sunuyorum.
- Bizler bugün "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" töreniyle bu gerçeğe ayna tutmuş olduk.
- Enerjinin erkek egemen olduğu algısını sizlerin başarılarıyla, emekleriyle değiştireceğiz.
- Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur.
- Anadolu'yu imar eden, Anadolu'yu uygarlığın beşiği yapan kadınlarımıza şükran borçluyuz.
- Siyasette, toplumsal alanda, sanat ve kültürde, sporda kadınlarımız olmazsa hep bir yönüyle eksik, hep bir yönüyle yarım kalırız.
'Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde konuştu
BAKAN Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle;