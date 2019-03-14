'Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ödül töreninde konuştu

'Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur'
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BAKAN Dönmez'in konuşmasından satır başları şöyle;
 
- Bu sene çok yoğun bir başvuru dönemi geçirdik. Birbirinden değerli başvurular oldu. Bütün jüri üyelerimize teşekkür ediyorum. Enerjinin tarihini yazan kadınlara da teşekkür etmek istiyorum.
- Adaylık dosyalarıyla bizlere gurur yaşatan bütün kadınlarımıza teşekkür ediyorum.
 
- Bu projenin fikir babası Berat Albayrak'a da teşekkürlerimi sunuyorum.
 
- Bizler bugün "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" töreniyle bu gerçeğe ayna tutmuş olduk.
 
- Enerjinin erkek egemen olduğu algısını sizlerin başarılarıyla, emekleriyle değiştireceğiz.
 
- Kadın güçlü olursa Türkiye güçlü olur.
 
- Anadolu'yu imar eden, Anadolu'yu uygarlığın beşiği yapan kadınlarımıza şükran borçluyuz.
 
- Siyasette, toplumsal alanda, sanat ve kültürde, sporda kadınlarımız olmazsa hep bir yönüyle eksik, hep bir yönüyle yarım kalırız.

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 00:01
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