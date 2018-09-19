Kadın Çiftçiler Serik’te yarıştı

KADIN Çiftçilere Yönelik Bilgi ve Kültür Yarışması’nda 8 kadın yarışmacının kıyasıya yarıştığı yarışmada 1. Yeter Çimen oldu. Yarışmaya, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Prof.Dr. Ramazan Çalık ve Kıymetli Eşi, Serik Başsavcısı İsmet Çinar, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, Akdeniz Üniversitesi Serik İşletme Bölümü Dekan Yardımcısı Ayten Yağmur, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Tülay Özçay, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Bülent Yüksel, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü( Jüri Başkanı) İbrahim Irmak, Serik İlçe Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Kurum Amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmaya katılan tüm yarışmacıların gönüllerin birincisi olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen” Kadın üreticilerimize yönelik yapmış olduğumuz kursların, yarışmaların, teknik gezilerin ve eğitimlerin sürpriz olmadığını haklarını kendilerine verdiğimizi söylemek istiyorum. 19 ilçemizde ki 138 Bin çiftçi ailemizle birlikte, Antalya’nın tarımda marka ünvanını koruyoruz. Antalyamız, yaklaşık 7 Milyon ton yaş sebze meyve üretimiyle 81 İlimizde yaşayan 82 Milyon vatandaşımızın ve yakın coğrafyada yaşayan insanların beslenmesini sağlayan üretim merkezi” dedi.

Özen, İl Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat, haftasonu gözetmeksizin üreticilerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Siz varsanız bizler varız, İl Müdürlüğümüz üreticilerimizin evidir. İstediğiniz zaman bizleri ziyaret edebilirsiniz sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Özen, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müdürlüğümüz tarafından bu sene üçüncüsü düzenlenen Kadın Çiftçi Yarışmasının tüm Antalya’ya hayırlı olmasını temenni ederek, tüm yarışmacılara başarılar diledi.

8 kadın yarışmacının kıyasıya yarıştığı yarışmada 1. Yeter Çimen oldu.Yarışmaya katılan Kadın Çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru yöneltildi. 2. Kezziban Takavut olurken 3. Ayşenur Yörük oldu. Yarışma birincisi Yeter Çimen’e 2 Bin TL, ikinci Kezziban Takavut Bin 200 TL, üçüncü Ayşenur Yörük’e 800 TL’lik para ödülü verildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm yarışmacılara Çiçek ve Termos hediye etti.