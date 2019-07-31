Kadıköy’de denize düşen iki kadın kurtarıldı

KADIKÖY şehir hatları iskelesi önünde kıyıda oturan iki kadın, iddialara göre dengelerini kaybederek denize düştüler. Kadınları fark eden vatandaşlardan birkaçı hemen yardım etmek için denize atladı. Fakat deniz kıyısının yüksek olmasından dolayı vatandaşlar ile denize düşen kadınlar, yukarıya tırmanamayıp denizde mahsur kaldılar. O sırada oradan geçen bir tekne, suda kalan vatandaşlara yardım etmek için yanlarına yanaştı. Vatandaşlar tekneye alınarak sudan çıkarıldılar. Daha sonra teknenin kıyıya yanaştırılması ile vatandaşlar kıyıya çıkarıldılar.



Denize düşen kadınların kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde suda mahsur kalan şahıslar tekneye çekiliyor, daha sonra da tekneden kıyıya çıkarılıyor.



Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2019, 18:20