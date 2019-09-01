Kaçkar Dağları'nda kayıp 2 dağcı bulundu

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası'ndan dün sabah saatlerinde yola çıkan dağcı grubunda bulunan Şerafettin Tosun ve Furkan Gürcan, akşam saatlerinde kamp kurdukları Öküzyatağı mevkisine dönmedi. Arkadaşlarından haber alamayan gruptaki diğer dağcılar, jandarma ve AFAD'a haber vererek, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye arama- kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp 2 dağcı için arama çalışması başlatıp, gece boyu sürdürdü. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri de katılarak, Kaçkar Dağı'nın güney yamacında çalışma yaptı. Haber alınamayan dağcılara, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Olgunlar Yaylası'nda sabah saatlerinde ulaşıldı. Sağlık durumları iyi olan dağcılar, ekipler eşliğinde Yusufeli'ne getirildi.

Rize Valisi Kemal Çeber, dağcıların bulunması için ekiplerce başlatılan arama çalışmalarının gece boyu sürdüğünü belirterek, "Yapılan çalışmalarla kayıp dağcılar bulundu. Sağlık durumları iyi" dedi.