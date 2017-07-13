Kaçan topunu yakalamak isteyen minik Rabia feci şekilde can verdi

GAZİANTEP'TE yola kaçan topunun peşinden koşan 2,5 yaşındaki Rabia Biricik, halk otobüsünün altında kalarak feci şekilde can verdi. Otobüsün iki tekerinin de minik Rabia'nın üzerinden geçerken, kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kızını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Ramazan Biricik, kızına kol saati aldığını fakat kızının saatini kullanamadan hayatını kaybettiğini belirtti.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE TOP OYNUYORDU

Gaziantep'in İncili mahallesi 57 nolu sokakta oturan 2.5 yaşındaki Rabia Biricik, evin önünde arkadaşları ile birlikte oynadığı top, 7 nolu caddeye kaçtı. Topun peşinden koşturan Rabia, cadde üzerinde seyir halinde bulunan Mehmet A.idaresindeki 27 H 0260 plakalı halk otobüsünün altında kaldı.

OTOBÜSÜN İKİ TEKERLEĞİ MİNİK RABİA'NIN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Halk otobüsün çarptığı Rabia, çarpmanın etkisiyle yere yığılırken, üzerinden ise çarptığı halk otobüsünün önce ön, sonra da arka tekeri geçti. Feci kaza anı ine çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Feci kazanın kaydedildiği kamera görüntülerinde, kazaya şahit olan küçük kızın arkadaşlarının yaşadığı korku ve yoldan geçenlerin yaşadığı panik de yer aldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde hayatını kaybeden Rabia Biricik'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından küçük Rabia'nın cenazesi Yeşilkent Mezarlığı'na defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.

MİNİK KIZINA SAAT HEDİYE ETMİŞTİ

3 çocuğundan ortancası olan Rabia'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan baba Ramazan Biricik'in ise, kızına birkaç gün öncesinde 2 kol saati aldığını, fakat kızının saatleri kullanamadan hayatını kaybettiği için bunun acısını yaşadığını belirtti.