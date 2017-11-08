Kaçak defineciler kazdıkları çukurda yakalandı

MERKEZ Süleymanpaşa İlçesi Karahisarlı Mahallesi Şahindere mevkiinde definecilerin kaçak yazı yaptığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kaçak definecilerin bir dere yatağında derin bir çukur kazdığını belirleyen jandarma, çevredeki güvenlik önlemlerini artırıp beklemeye başladı. Şüpheliler, ellerinde kazı malzemeleri ile gelip girdikleri çukurda kazı yaparken, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmanın, 'Ne arıyorsunuz burada. Altın mı arıyorsunuz?' sorusu üzerine definecilerden biri, "Yok asla böyle bir şey aramıyoruz. Öylesine kazıyoruz. Ne aradığımızı bilmiyoruz" karşılığını verdi.
Çukurda gözaltına alınan N.Ö., D.D., F.Ö., D.C., H.Y. ve S.S. gözaltına alınırken, kaçak kazıda kullanılan kazma, kürek, halat gibi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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