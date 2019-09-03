Kabus devam ediyor! Canlı görüntülendi

ABDnin Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Bahamaları terk eden ve ABDnin doğusundaki kıyı şeridine doğru ilerleyen Dorian Kasırgasının görüntülerini uzaydan canlı yayınladı. Yayınlanan görüntülerde, kasırganın büyüklüğü dikkat çekti.

ABD'nin Florida eyaletini vurması beklenen kasırganın, doğuya doğru yön değiştirerek kıyı şeridini takip edeceği ve kasırganın şiddetinin, Kategori 2ye düşürüldüğü belirtildi.



Kategori 2 kasırgalar, Ulusal Kasırga Merkezi tarafından saatte en az 154 kilometre rüzgar hızı olan tropik bir siklon olarak tanımlanmakta.



BAHAMALAR'DA 5 ÖLÜ



Bugün Bahamalar'da etkisini gösteren Dorian Kasırgası, 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Yetkililer, yaptıkları açıklamalarda, yaralı ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi.



Öte yandan, ABD'de kasırgaya karşı önlemler alınmaya başlandı.