Kabini duman doldu, oksijen maskeleri açılmadı

İNGİLTERE’nin başkenti Londra’da Heathrow Havalimanı’ndan kalkan British Airways’e ait yolcu uçağı Valensiya üzerinde bulunduğu sırada kabini bir anda dumanla kaplandı. Pilot acil iniş talep etti. Yaklaşık 10 dakika sonra uçak acil iniş yapabildi. Uçakta yaşanan panik anları ve sonrasını ise yolcular kaydetti. İngiliz medyasına konuşan bazı yolcular, oksijen maskelerinin açılmadığını, çok korktuklarını söyledi.