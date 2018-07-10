Kabine üyeleri Meclis'te yemin ediyor

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların yemin töreni için Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantıda ilk olarak, önceki birleşimde yer almayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ant içti.

Daha sonra yeni bakanların atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okundu.



Genel Kurul'da yemin eden kabine üyelerinin isimleri şöyle:



Cumhurbaşkanı Yardımcısı - Fuat Oktay



Adalet Bakanı - Abdulhamit Gül



Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı – Zehra Zümrüt Selçuk



Dışişleri Bakanı – Mevlüt Çavuoğlu



İçişleri Bakanı – Süleyman Soylu

Milli Savunma Bakanı – Hulusi Akar



Milli Eğitim Bakanı – Ziya Selçuk



Sağlık Bakanı – Fahrettin Koca



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı – Fatih Dönmez



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı – Mehmet Cahit Turan



Çevre ve Şehircilik Bakanı – Murat Kurum



Tarım ve Orman Bakanı – Bekir Pakdemirli



Kültür ve Turizm Bakanı – Mehmet Ersoy



Gençlik ve Spor Bakanı – Mehmet Kasapoğlu



Hazine ve Maliye Bakanı – Berat Albayrak



Ticaret Bakanı – Ruhsar Pekcan



Sanayi ve Teknoloji Bakanı – Mustafa Varank