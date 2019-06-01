Kabak tatlısında Akdeniz lezzetleri

ANTALYA'da iftar sofralarının vazgeçilmezi olan ve şekerinden tahinine, cevizinden kaymağına tamamen Akdeniz lezzetleriyle yapılan kabak tatlısı, damakları şenlendiriyor. Şef Mehmet Akdağ, "Misafirlerimizin tamamı iftarda kabak tatlısı istiyor. Vazgeçilmezimiz diyebiliriz. Günde 550 kişiye kabak tatlısı servis ediyoruz" dedi.

Kabak tatlısı, oruç tutanların gün içerisinde düşen şekerini hem hafifliği hem de damak şenlendiren lezzetiyle iftar sofrasında düzenliyor. Antalya'nın en ünlü restoranlarından 7 Mehmet'te özel olarak hazırlanan kabak tatlısı, masaya gelene kadar 2 gün özel aşamalardan geçiyor. Yüksek rakımlı Döşemealtı ilçesinde yetiştirilen kabakları kullanan Şef Mehmet Akdağ, kabakların kabuğunu özenle soymakla işe başlıyor. Kabuklar ince soyulursa pişerken sertleşeceği, kalın soyulursa fazla yumuşak olacağından özenle ve ayarında soyulmasına dikkat ediliyor. Soyulan kabaklar dilimlenip kazanlara alındıktan sonra üzerine daha özlü olduğu için Burdur'dan getirilen şeker serpilerek 1 gün bekletiliyor. Şekerle birlikte suyunu salıp yumuşayan kabaklar ertesi gün 2,5 saat harlı ateşte kendi suyunda kaynatılıyor.

AKDENİZ LEZZETLERİ BİR TABAKTA

Kaynatma sırasında açığa çıkan şeker köpükleri, tatlının lezzetini bastırmaması için sürekli toplanıyor. 2,5 saatin sonunda ne çok yumuşak ne de çok sert olan kıvamlı kabaklar servisten bir önceki aşamaya alınıyor. Manavgat ilçesinden toplanan ve çifte kavrulan susam yağından elde edilen tahin ile İspanya'dan getirtilen ceviz, kabakla buluşturuluyor. Şef Mehmet Akdağ, İspanya'dan getirilen cevizi, daha tatlı bir aromaya sahip olmasından tercih ettiğini söyledi. Kabak tatlısı iftar masasına konulmadan önce üzerine Isparta'nın Yalvaç ilçesinden getirtilen manda kaymağı seriliyor. Kabağından şekerine, tahininden cevizine tamamen Akdeniz lezzetleriyle oluşturulan kabak tatlısı, Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmezi oldu.

GÜNDE 550 KİŞİYE SERVİS

Kabak tatlısının Hatay ve Mersin'de de yapıldığını, ancak orada yapılanın daha çok marmelat kıvamında olduğunu anlatan Şef Mehmet Akdağ, Antalya'da kabak tatlısının farklı pişirildiğini söyledi. Kabakların fırında değil, ocakta pişirildiğine dikkati çeken Akdağ, fırının kabağın özelliğini bozduğunu söyledi. Yaz aylarında kabak tatlısının yapımına ara verdiklerini belirten Akdağ, "Kabak yaz mevsiminde uygun olmaz. Son kalanları kötü olur, ilk çıkanları da bizim istediğimiz lezzeti vermez. Ancak Ramazan ayı yaza denk geldiği için misafirlerimizin tamamı iftarda kabak tatlısı istiyor. Vazgeçilmezimiz diyebiliriz. Günde 550 kişiye kabak tatlısı servis ediyoruz" diye konuştu.