Julia Roberts sorusu, aktör ağabeyini kızdırdı

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 55'incisini düzenlediği Uluslararası Antalya Film Festivali'ne konuk olarak katılan Eric Roberts, kaldığı otelde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 'Ayla' filminde ABD'li generali canlandıran ve geçen yıl 74 filmde rol alarak bir rekora imza atan Eric Roberts, genç sinemacıları desteklemek için Antalya'da olduğunu söyledi. Sonraki jenerasyona film yapmaları için destek verilmesi gerektiğini dile getiren Roberts, herkesin iyi film izlemeyi hak ettiğini aktardı.



KÖTÜ KARAKTERLERE HAYAT VERİYOR



Daha çok oynadığı filmlerde kötü karakterlere hayat veren Roberts, kötü rolleri oynamanın ilginç olduğunu kaydetti. Roberts, oynadığı 500 filmden en az 200'ünde kötü karakter olduğu için filmde ölmek zorunda kaldığını söyledi. Roberts, "Hayatımın her anında film setlerinde olmak isterim. Çünkü orada rol yapıyorum ve setlerde olduğumuz zaman her gün başka bir adam oluyorsunuz. Farklı hikayeler yaşıyorsunuz. Ayrıca bunun için bana para ödüyorlar" dedi.



HOLLYWOOD'DAKİ TACİZ SKANDALLARI



ABD film yapımcısı Harvey Weinstein'ın Hollywood'daki taciz skandallarını değerlendiren Roberts, "Tacizler uzun süren bir şeyin ortaya çıkmasıydı. O bir canavar, herkes biliyor. Çok güçlü ve akıllı bir adamdı. Film stüdyosu vardı. Bir daha hiç çalışmayacak ama çok zengin. Kötü bir adam olarak anılacak. Ancak kadınların istismar edilmesi her yerde var" diye konuştu.



JULİA ROBERTS SORUSU KIZDIRDI



Ünlü aktris Julia Roberts'ın ağabeyi de olan Eric Roberts, bir gazetecinin kardeşinin kendisinden daha ön plana çıkıp çıkmadığını sorması üzerine, "Julia benim kardeşim, onunla ilişkilerimiz çok güzel. Aynı rolde oynamıyoruz. Neden benim ile kardeşim arasında bir yarış olabilir ki? Kardeşimi çok seviyorum. Aramızda kimin daha iyi olduğuna yönelik konuşmalar olmaz. Bu tür sorular nazik değil" karşılığını verdi.