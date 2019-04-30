Josef Sural'ın kaybı Alanya'yı yasa boğdu

AYTEMİZ Alanyaspor'un önceki gün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek Mevkii yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, ilk müdahalenin ardından Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

JOSEF SURAL KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Josef Sural, gece ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sural ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyata hazırlanırken yaşamını yitirdi. Sural'ın ölümünün ardından Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun" denildi.

‘HİPOTERMİ ŞOKTAN HASTAMIZI KURTARAMADIK’

Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, "Öncelikle tüm spor camiasının, Çek halkının, Alanya halkının, Alanyaspor'umuzun başı sağ olsun. Gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıklıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklar var. Acil hayati tehlikesi olan bir şey değil, maalesef Sural'i kaybettik" dedi.

‘HIZLA MÜDAHALE ETTİK’

Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, gece saatlerinde kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, şöyle dedi:

"Tüm spor camiasının gerçekten başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun çok hayati tehlikesi olacak bir durumu yoktu. Yalnız Josef Sural isimli Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıklar olduğu tespit edildi. Ekibimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanaması da olan Sural'ın yapılan her türlü müdahaleye karşı cevap alamayınca sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Böyle hazin olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü."

Sural'ın 2 çocuğu olduğunu aktaran Dr. Peksel, "Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında, diğeri de 2,5 aylık, maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şoku atlatmaya çalışıyorlar. Tabii kabullenmesi zor bir konu. Allah'tan sabır diliyorum" diye konuştu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Aracı kullanan E.A. ile yedek şoför ifadeleri için polis merkezine götürüldü. E.A'nın ilk ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. E.A'nın işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuyakaldığını söyledi

ARAÇTA KAZANIN İZLERİ

Kazaya karışan 07 AEF 447 plakalı minibüs Konaklı Mahallesi'ndeki emniyet otoparkına götürüldü. Aracın sağ tarafında sürtünmeye bağlı büyük çapta hasar oluştuğu ve camlarının patladığı görülürken, içerisinde ise futbolcuların kalan yemeklerinin olduğu görüldü. Sürücü kabininde yer alan hava yastıklarının açıldığı, aracın kapısının ise çarpmanın etkisiyle koptuğu belirtildi.

‘BİR GÜMBÜRTÜYLE UYANDIK’

Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların ise yöneticilere "Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç durduğunda Josef Sural'ın olmadığını fark ettik. Dışarıda aramaya başladık. Steven Caulker buldu" dediği belirtildi.

JOSEF SURAL KİMDİR?

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti. Ailesiyle birlikte Alanya'da yaşamını sürdüren Josef Sural'ın iki kızı bulunurken, bunlardan küçüğü yaklaşık 2,5 ay önce Prag'da dünyaya geldi.

TÜRKİYE VEFATI DİM’DEN ÖĞRENDİ

Sural'ın vefatı başta Alanya olmak üzere tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Sural’ın ölüm haberini ilk kez Fox TV'nin sabah haber kuşağı olan Çalar Saat'te duayen gazeteci Mehmet Ali Dim duyurdu. Çalar Saat'in sunucusu İsmail Küçükkaya ile telefon bağlantısı yapan Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kazayı ve vefat haberini tüm Türkiye'ye duyuran ilk isim oldu.

KAZA YERİNDEKİ İZLER

Öte yandan olay yerindeki izler, kazanın boyutlarını da ortaya koydu. İlçe girişinde bulunan Alanya tabelasını birkaç metre geçince meydana gelen kazada; kontrolden çıkan minibüsün, sağ taraftaki su tahliye kanalına devrildiği, buradaki kayalara çarparak parçaladığı ve metrelerce ilerlediğine ilişkin izlere rastlandı.





Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 00:35