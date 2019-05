Josef Sural'ın eşinden ağlatan paylaşım: Öleceğimi hissediyorum!

TRAFİK kazası sonrası hayatını kaybeden Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural'ın eşi Denisa, sosyal medya hesabından oldukça duygusal bir paylaşım yaptı. Denisa, eşi Josef Sural'ı kaybetmesinin ardından yaptığı ilk paylaşımda "Ne yazacağımı bilmiyorum, bir parçamı kaybettim. Telefondaki son sözün "Beni beklemeyin, seni seviyorum" oldu. Seni hep böyle hatırlayacağım. Sevgi dolu bir eş, baba ve arkadaş. Hiçbir zaman kötü davranmadın, hep adil olmaya çalıştın. Dünyadaki en iyi baba sensin, bizi uzaktan bir yerden izlediğini biliyorum, iki harika kızımız için sana teşekkür ederim. Her gün onlara baktığımda seni göreceğim. Bu beni çok üzüyor çünkü seni nasıl sevdiklerini biliyorum, benim gibi..." ifadelerini kullandı.

"ÇÜNKÜ HİÇ KİMSE ONU SENİN SEVDİĞİN GİBİ SEVEMEYECEK"

Sözlerine devam eden Denisa, "Melissa sadece 3 aylık ama onu nasıl sevdiğini biliyorum, çünkü o senindi. Ona her zaman ne kadar harika bir baba olduğunu hatırlatacağız. Vaneska için ise seni kaybetmek çok kötü bir durum. Çünkü hiç kimse onu senin sevdiğin gibi sevemeyecek." dedi. Denisa ayrıca "Hayat bir daha asla aynı olmayacak, her an öleceğimi hissediyorum sonra bunu yapmamam gerektiğini biliyorum çünkü sen de mutsuz olursun. Bu trajik kaderle savaşmalıyız. Nedenini sormayı asla bırakmayacağım. Seni sonsuza dek seviyorum aşkım." ifadelerini kullanarak sözlerine son verdi.

