Josef Sural parkı Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı

ELİM bir kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın adını yaşatacak parkın açılışı bugün gerçekleşti. Cikcilli Mahallesi'nde açılan park için organize edilen törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılım sağladı. Alanya protokolü törende tam kadro yer aldı. Yanı sıra vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Törenin açılış konuşması Cikcilli Mahalle Muhtarı Selim Şanlı tarafından yapıldı. Ardından ise Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu katılımcılara seslendi. Çavuşoğlu'nun ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kürsüde yerini aldı.

ALANYA'YA YAKIŞAN BİR VEFA ÖRNEĞİ

Son olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kürsüye çıkarak Alanya halkına seslendi. Gün içerisinde bulunduğu temaslarda ilişkin bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu bu anlamlı etkinliğe katılmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti. Yanı sıra "Alanya'yı temsil etmekten her zaman onur duydum. Alanya'mıza borcumuz henüz bitmemiştir. Daha çok şey yapacağız. Başkan Adem Murat Yücel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Alanyalı olarak teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Hizmetlerinizde desteklerimize devam edeceğiz. Josef Sural'ın kaybı tüm dünyayı üzdü. Unutmayacağımızı Hasan başkanımız da söylemişti. Türk milletine yakışır şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Türk milleti vefalıdır. Alanya'mıza şu an vefasını gösteriyor. Bu sebeple çok anlamlı. Söz verdiğimiz gibi unutmayacağız unutturmayacağız" dedi.

Türk sporcuların Avrupa'da gördüğü baskıya dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu "Bugün gururla her yerde Alanyaspor'umuzun örnek olduğunu anlatıyorum. Alanyaspor deplasmanına gelen her takımın yöneticileri ardından teşekkür ediyor. Neden? Gördükleri ilgi ve sevgiden. Çünkü Alanyaspor centilmendir. Dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların en çok şikayet ettiği şey ırkçılıktır. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırılara tanık oluyoruz. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, dillerde olan sporcular bizim ülkemize rahatlıkla gelebiliyorlar. Avrupa'da bizim sporcularımıza linç girişimleri gerçekleşiyor. Sporculara yaptıkları baskıyı görüyor ve utanç duyuyoruz. Sporun içerisine siyaseti nasıl karıştırdıklarını biliyoruz. Bu hoş değil" şeklinde konuştu.