banner452

banner449

banner552

banner481

banner472

banner479

Josef Sural parkı Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı

Alanyaspor'un elim bir kazada yaşamını yitiren Çek asıllı futbolcusu Josef Sural'ın adını taşıyan parkın açılışı Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımlarıyla gerçekleşti

GÜNCEL 11.11.2019, 18:07 11.11.2019, 18:09
Josef Sural parkı Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı
banner404

ELİM bir kaza sonucu hayatını kaybeden Alanyasporlu Josef Sural'ın adını yaşatacak parkın açılışı bugün gerçekleşti. Cikcilli Mahallesi'nde açılan park için organize edilen törene Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılım sağladı. Alanya protokolü törende tam kadro yer aldı. Yanı sıra vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Törenin açılış konuşması Cikcilli Mahalle Muhtarı Selim Şanlı tarafından yapıldı. Ardından ise Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu katılımcılara seslendi. Çavuşoğlu'nun ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel kürsüde yerini aldı.
ALANYA'YA YAKIŞAN BİR VEFA ÖRNEĞİ
Son olarak Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kürsüye çıkarak Alanya halkına seslendi. Gün içerisinde bulunduğu temaslarda ilişkin bilgiler veren Bakan Çavuşoğlu bu anlamlı etkinliğe katılmaktan ötürü duyduğu mutluluğu ifade etti. Yanı sıra "Alanya'yı temsil etmekten her zaman onur duydum. Alanya'mıza borcumuz henüz bitmemiştir. Daha çok şey yapacağız. Başkan Adem Murat Yücel'e teşekkürlerimi sunuyorum. Bir Alanyalı olarak teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Hizmetlerinizde desteklerimize devam edeceğiz. Josef Sural'ın kaybı tüm dünyayı üzdü. Unutmayacağımızı Hasan başkanımız da söylemişti. Türk milletine yakışır şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Türk milleti vefalıdır. Alanya'mıza şu an vefasını gösteriyor. Bu sebeple çok anlamlı. Söz verdiğimiz gibi unutmayacağız unutturmayacağız" dedi.
Türk sporcuların Avrupa'da gördüğü baskıya dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu "Bugün gururla her yerde Alanyaspor'umuzun örnek olduğunu anlatıyorum. Alanyaspor deplasmanına gelen her takımın yöneticileri ardından teşekkür ediyor. Neden? Gördükleri ilgi ve sevgiden. Çünkü Alanyaspor centilmendir. Dünya sporuna baktığımız zaman sporcuların en çok şikayet ettiği şey ırkçılıktır. Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırılara tanık oluyoruz. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, dillerde olan sporcular bizim ülkemize rahatlıkla gelebiliyorlar. Avrupa'da bizim sporcularımıza linç girişimleri gerçekleşiyor. Sporculara yaptıkları baskıyı görüyor ve utanç duyuyoruz. Sporun içerisine siyaseti nasıl karıştırdıklarını biliyoruz. Bu hoş değil" şeklinde konuştu.

#Alanyaspor #Çek asıllı futbolcusu Josef Sural #Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu #Alanyalı Dışişleri Bakanı #cikcilli #Alanya protokolü #Alanya Haber #haber alanya #Josef Sural Parkı #güncel alanya #alanya güncel
Yorumlar (0)
24°
kapalı
Günün Anketi Tümü
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
Yarın milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?
banner384
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:03
Güneş 07:25
Öğle 12:46
İkindi 15:34
Akşam 17:58
Yatsı 19:15
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6
banner440
banner545