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Josef Sural parkı Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı

Aytemiz Alanyaspor'un elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Çek futbolcusu Josef Sural'ın adı, artık bir parkta yaşayacak

GÜNCEL 11.11.2019, 18:07 12.11.2019, 18:09
Josef Sural parkı Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla açıldı
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JOSEF Sural Çocuk Parkı'nın açılışı, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla önceki gün gerçekleştirildi. Trafik kazasında hayatını kaybeden Alanyaspor'un Çekyalı futbolcusu Josef Sural'ın adını yaşatacak parkın açılışına Bakan Çavuşoğlu'nun yanısıra MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, yöneticiler, futbolcular, antrenörler, ilçe protokolü ve çok sayıda taraftar katıldı. 

BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bu anlamlı parkı yapan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür etti. Josef Sural adını taşıyan parkın Alanya ve Alanya Belediyesi'ne çok yakıştığını belirten Çavuşoğlu, "Futbolcumuzu kaybettiğimizde dünya üzülmüştü ama biz Alanya olarak daha çok üzülmüştük. Böyle bir parkta onun anısını ve ismini yaşatmak gerçekten de bizim için her zaman gurur olacak. Bu yapılan çalışma da tüm dünyaya örnek olacaktır" dedi.

'SURAL'IN EŞİ GELEMEDİ'

Parkta emeği geçen herkese teşekkür eden Hasan Çavuşoğlu, "Sayın bakanımıza, yoğun temposuna rağmen açılışa katıldığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Alanya’nın tüm parklarında olduğu gibi bu parkın da çevre düzenlemesini yapan Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar’a etmek istiyorum. Ayrıca merak edenler olacaktır, Josef Sural’ın eşi davet edildi mi diye? Birçok kişi bana bunu sordu. Evet, Sural’ın eşini davet ettik ancak bebeği biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Başta Bakanımıza, Belediye Başkanımıza ve Alanya halkına selamlarını iletti" diye konuştu.

'ALANYASPOR CENTİLMENDİR'

Açılışa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Josef Sural'ın kaybı tüm dünyayı üzdü. Unutmayacağımızı Hasan başkanımız da söylemişti. Türk milletine yakışır şekilde üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Türk milleti vefalıdır. Alanyamız da şu an vefasını gösteriyor. Söz verdiğimiz gibi unutmayacağız, unutturmayacağız" dedi. 
Türk sporcuların Avrupa'da gördüğü baskıya da dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu "Bugün gururla her yerde Alanyasporumuzun örnek olduğunu anlatıyorum. Alanyaspor deplasmanına gelen her takımın yöneticileri ardından teşekkür ediyor. Neden? Gördükleri ilgi ve sevgiden. Çünkü Alanyaspor centilmendir" şeklinde konuştu.

'SPORDA SİYASET OLMAZ'

Dünya sporuna bakıldığı zaman en çok şikayet edilen durumun ırkçılık olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Özellikle Afrika kökenli sporculara yönelik ırkçı saldırılara tanık oluyoruz. Oysa bizim ülkemizde ırkçılık yoktur. Farklı renklerde, dillerde olan sporcular bizim ülkemize rahatlıkla gelebiliyorlar. Avrupa'da bizim sporcularımıza linç girişimleri gerçekleşiyor. Sporculara yaptıkları baskıyı görüyor ve utanç duyuyoruz. Sporun içerisine siyaseti nasıl karıştırdıklarını biliyoruz. Bu hoş değil" ifadelerini kullandı.

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