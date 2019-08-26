Josef Sural'ın davası görüldü! Verilen karar ve mahkemede yaşananlar tüm detaylarıyla Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın davası görüldü!, Alanya'da yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayata veda etti, 18 yaşındaki genç depresyonu yenemedi, canına kıydı! Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
Alanya’da korkutan kaza! 1 yaralı
Bir skandal da Antalya'dan! Tam 274 hamile çocuk
Alanyaspor futbolcusu Josef Sural'ın ölümüne sebep olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest kaldı
Daha 18 yaşındaydı: Genç adam canına kıydı!
Alanya’da otomobile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Alanya'da kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti!
Alanya'da feci kaza! Otomobilin çarptığı genç yaralandı
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.