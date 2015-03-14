Jilet yutan adam konuştu

KOCAELİ'DE

yediği ekmeğin içinden çıktığı iddia edilen jiletin yemek borusunu kesip, aort damarını delmesi sonucu ameliyat edilen Osman Sarıboğa, hayati tehlikeyi atlattı. Sarıboğa’nın 6 saat süren ameliyatını gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Tunç Laçin “Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadım. İlk defa karşılaştığımız bir durum, biz de şaşırdık” dedi.

Gebze’de geçtiğimiz pazartesi günü yaşanan olayda, iddialara göre, Osman Sarıboğa, bir fırından aldığı ekmeğin arasına tavuk koyarak yemeye başladı. Sarıboğa, bir süre sonra göğsünde bir ağrı hissetti. Ağrının yediği tavuğun kemiğinden kaynaklandığını düşünen Sarıboğa, ağrılarının şiddetlenerek artması üzerine ailesiyle birlikte Darıca Farabi Devlet Hastanesi acil servisine gitti. Burada rahatsızlığının nedeni belirlenemeyen Osman Sarıboğa, Pendik'teki Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanenin acil servisine yatırılan Sarıboğa’nın tomografisi çekildi. Tomografide, yemek borusunda yabancı bir cisim olduğunu fark eden Yrd. Doç. Dr. Tunç Laçin, endoskopi yaptı. Endoskopi sonucunda, yabancı cismin, Sarıboğa’nın yemek borusunu delerek kalpten çıkan aort damarına saplandığı tespit edildi. Bunun üzerine ailesinden onay alınarak ameliyat yapılmasına karar verildi.

Yaklaşık 6 saat süren ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Tunç Laçin yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Hastamız göğüs ağrısı şikayetiyle gelmiş. Tavuk kemiği yuttuğu söylendi. Ameliyathaneden endoskopi yönetimi çıkarmaya çalıştık.Yemek borusundaki cismi gördüm, kan vardı. Bu şekilde çıkmayacağı öngörüsüne varınca, büyük ameliyat yapmaya karar verdik. Önce yabancı cismi bulduk yemek borusu içinde. Yabancı cisim yemek borusunun arka yüzünü yırtarak aort dediğimiz kalpten çıkan ana damarı da delmişti. Kalp damar cerrahisindeki arkadaşımızın yardımıyla aorttan kanı kontrol altına aldık dikiş yöntemiyle. Yemek borusunu da tamir ettim. Hastamızın ameliyatı 6 saat sürdü ve 4 gün de yoğun bakım süreci oldu. Dün akşam itibarı ile hastamızı servise aldık. Hayati tehlikeyi atlattı diyebiliriz. Hastamızla konuştuğumuzda ekmeği çiğnemeden yuttuğunu öğrendik. Bu şekilde yemek borusunu parçaladıp saplandığı öğrendik. ”

Göğüs Cerrehi Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Laçin, daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadığını ifade ederek “İlk defa karşılaştığımız bir durum, biz de şaşırdık. Bu şekilde üçgen, özel hazırlanmış bir jiletin çıkarılması durumu. Fırıncılar kullanıyormuş ekmeği bu jileti incecik kesip” dedi.

Ameliyat sonrası 4 gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra servise kaldırılan Osman Sarıboğa, ekmeğin içindeki jileti fark etmediğini belirterek “Fırından ekmek aldım, tavuk eti koydum. İçindeki jileti fark etmedim. Bir kaç saat sonra rahatsız oldum. Yutkunamamaya başladım. Tavuk kemiği diye düşündüm. Rahatsızlığım artınca hastaneye gittim. Zor bir ameliyat geçirdim. Şu anda çok iyiyim. Vatandaşların böyle konulara dikkat etmesi gerekir, ben kurtuldum başkaları daha köü olabilir” diye konuştu.