Jennifer Lopez 90 kişilik ekip ve 10 tırla Antalya'ya geliyor

DÜNYACA ünlü ABD'li şarkıcı Jeniffer Lopez, It's My Party turnesi kapsamında 6 Ağustos'ta Antalya'da konser verecek. Şarkıcı jlo'nun Belek'teki Regnum Carya Otel'de 2 saat sahne vermesi bekleniyor. Konserin biletleri 7 bin TL ile locadan izlemek isteyenler için 50 bin Euro'ya kadar çıkıyor. O dönemde otelde minimum 7 gün konaklayan misafirler de konseri izleyebilecek. Konsere Hadise ve Demet Akalın gibi Türk şarkıcıların da gelmesi bekleniyor. Regnum Carya Otel'i konser hazırlıkları, sahne ve kulisin son hali ve jlo'nun ailesiyle birlikte kalacağı Crown Villanın kapılarını İhlas Haber Ajansı'na açtı.



"Öncü bir ekip gelerek sahneyi gördü"

Regnum Carya Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Üstertuna hazırlıkların çok güzel gittiğini ve çok heyecanlı olduklarını belirterek muhteşem bir konser olacağını dile getirdi. Daha önce çok sayıda konser yapıldığını hatırlatan Üstertuna, özellikle Lopez'in diğer isimler arasında öne çıkacağını söyledi. Hazırlık sürecinin yaklaşık bir yıldır devam ettiğini aktaran Üstertuna, "Aslında süreç hiç kolay değil, Jennifer Lopez gibi bir sanatçıyı Türkiye'ye getirebilmek, ikna edebilmek belli bir süre alıyor. Önceden öncü bir ekip geldi tesisimizi görüp bizimle tanıştılar, sahnemizi gördüler ve istedikleri gibi bir yer olduğunu söylediler. Uzun bir süreç sonrası artık son dönemece geldik, son detayları bitirip 6 Ağustos'ta da çok güzel, eğlenceli ve müthiş bir ışık ve ses gösterisi ile bir konser bekliyoruz" şeklinde konuştu.



Jlo'nun villasına çocuk kulübü hazırlanacak

Çocuklarıyla birlikte gelecek olan jlo ve ekibini en iyi şekilde ağırlamaya hedeflediklerini belirten Üstertuna, Lopez için, G20 Liderler Zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kaldığı kurşun geçirmez camlı Crown Villa hazırlandığını belirterek, "Çocukları ile birlikte geleceği için çocuklara yönelik de ciddi hazırlığımız var. Tesisimiz büyük çocuk kulübü olan bir tesis, Tabiri caizse odasına yeni bir çocuk kulübü yapıyoruz diyebiliriz" ifadelerinde bulundu.



"Isparta'dan beyaz gül getirilecek"

Şarkıcının özel istek ve talepleri de merak konusu. Genel olarak bakıldığında uzun bir liste ama mütevazi taleplerin olduğunu dile getiren Üstertuna, "Sanatçımız için özel talepler geldi, özellikle kremalı ve çok acılı yiyecekleri çok sevmediği gibi noktalar belirtildi. Bunu tüm mutfak ekibimizle paylaştık ve hazırlıklarımızı yaptık. Türk mutfağını da güzel örnekleri ile tanıtacağımız bir arka plan hazırlığımız var" diye konuştu. Jlo kulisi için de her zaman olduğu gibi beyaz rengi tercih etti. Kulis masa, sandalye ve tüm dekor eşyalarıyla tamamen beyaza bürünecek. Üstertuna, "Ayrıca iki düzine tamamen beyaz gül talebi var, gülleri Isparta'dan getirmeyi düşünüyoruz" dedi.



"10 tır dolusu malzeme geliyor"

Bu tarz büyük isimlerin Antalya'ya geliyor olmasının Antalya'nın destinasyon olarak öne çıkması açısından çok önemli olduğunu kaydeden Üstertuna, "Jennifer Lopez 2 tane özel büyük uçakla 90 kişilik ekip halinde geliyor. Bunun yanında 10 tır malzeme geliyor. Çok ciddi bir operasyon, 7'sinde de Antalya'dan ayrılıyor, program yoğun fakat biz arada bu yıl Aspendos yılı, özellikle Aspendos'u göstermek istiyoruz. Bunun teklifini de yaptık, umarım gösteririz bu vesile ile Antalya'yı da gezdirmiş oluruz" diye konuştu.

Üstertuna, Lopez'in evlilik planları yaptığı Alex Rodriguez ile balayını Regnum'da geçirmeleri konusunda da bir teklifte bulunduklarını ekledi. Jlo için otelde bir doğum günü kutlaması yapılması da planlanıyor.