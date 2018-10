Japon Büyükelçi Miyajima ATSO’yu ziyaret etti

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz, Yönetim Kurulu Üyeleri Cahit Şahin, Erol Erkan, Nilay Akbaş Tarakcı ve Zeki Erdoğan’ın ev sahipliği yaptığı görüşmede Japonya ve Antalya arasındaki ilişkiler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz, Türkiye ile Japonya arasındaki dostluk bağlarının çok kuvvetli olduğunu, bu ilişkileri daha da geliştirmek ve Antalya ile Japonya arasındaki turizm ve ticaret bağlarının kuvvetlendirilmesi için Oda olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Cihangir Deniz ayrıca ATSO Gıda Kümesi’nin 2017 yılında Japonya’da düzenlenen FOODEX 2017 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na standlı katılım gösterdiklerini ve gördükleri ilgiden çok memnun kaldıklarını iletti.



Japon turistlerin Antalya’yı keşfetmeleri açısından 2019 çok önemli bir fırsat

Büyükelçi Miyajima ise, Türkiye’de 1 yıldır görev yaptığını ve Antalya’ya ikinci kez geldiğini, kenti yeni yeni keşfettiğini; Antalya’nın her ne kadar uluslararası tanınırlığa sahip bir kent olsa da Japonlar açısından henüz keşfedilmemiş bir şehir olduğunu vurguladı. Büyükelçi ayrıca son dönemde Türkiye’ye gelen Japon turist sayısında ciddi oranda artış olmasına rağmen, bu artışın Japonya’dan Antalya’ya gelen turist sayılarına yansımadığına dikkat çekti ve Japon turistlerin Antalya’yı keşfetmeleri açısından 2019 yılının çok önemli bir fırsat teşkil ettiğini düşündüğünü iletti.

2019 yılının Japonya’da “Türkiye Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Büyükelçi, Büyükelçilik olarak Türkiye Yılı’nın başarılı geçmesi için çaba sarfedeceklerini de dile getirdi. Ertuğrul Fırkateyni şehitlerinin de anılacağına değinen Büyükelçi ayrıca, 2019 yılında Japonya’da G20 Zirvesi’nin düzenleneceğini de paylaştı.

Görüşmeden son derece memnun kaldığını ve en kısa zamanda tekrar görüşmeyi umduğunu belirten Büyükelçi ATSO Yönetim Kurulu Heyetine teşekkür etti. ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mızrap Cihangir Deniz ziyaretin anısına Büyükelçi Akio Miyajima‘ya Zeytinpark hediye seti ve Antalya Tanıtım Kitapları Seti hediye etti.