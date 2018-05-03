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Japon Bakan'dan Türkiye'ye anlamlı destek

Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti

Japon Bakan'dan Türkiye'ye anlamlı destek

Japonya Denizcilikten Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları adaylığında finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek vereceklerini ifade etti

03 Mayıs 2018 Perşembe 19:49
Japon Bakan'dan Türkiye'ye anlamlı destek
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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Japonya Denizcilikten Sorumlu  Devlet Bakanı Teru Fukui ile bir araya geldi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Bak kabulde, Türkiye ve  Japonya'nın her zaman güçlü bağları bulunan iki ülke olduğunu vurgulayarak,  "Japonya ile ekonomi ve turizm açısından da ilişkilerimiz gayet iyi düzeyde. 2026  Kış Olimpiyat Oyunları'na da her iki ülkenin aday olduğunu belirtmek isterim."  ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'de her yıl 19 Mayıs'ın Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı  olarak kutlandığını ve o hafta boyunca Gençlik Haftası etkinlikleri  düzenlendiğini hatırlatan Bakan Bak, spor ve gençlik alanında ortak birçok proje  yapılabileceğini belirterek, iki ülke arasında 'Gençlik ve Spor Alanında  İşbirliği Anlaşması' imzalanabileceğini de kaydetti.
 
Bakan Teru Fukui ise iki ülkenin 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na aday  olduğunu hatırlatarak, finale kalamadıkları takdirde Türkiye'ye destek  vereceklerini aktardı.
 
Sporun amacının barış olduğunu belirten Japon Bakan, "2020 yılında  Tokyo'da ev sahipliği yapacağımız Olimpiyat Oyunları vesilesiyle dünyada barış ve  kültür felsefesini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Oyunlar sırasında deprem olması  ihtimaline karşı her türlü önlemin alındığını vurgulamak istiyorum. Bu anlamda  Türk sporcularımızın katılımı bakımından herhangi bir endişesinin olmamasını  umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Bakan Teru Fukui, 1964 Tokyo Olimpiyat Oyunları açılış gününün  Japonya'da Sağlık ve Spor Günü olarak kutlanmaya başlandığını vurguladı.
 
Japonya'nın gelecek yıl G-20 zirvesine ev sahipliği yapacağını  hatırlatan Japon Bakan, 1 Mayıs 2019'da Japon İmparatoru'nun tahtını  devredeceğini ifade ederek, bu vesilelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı  Japonya'ya davet etmek istediklerini de aktardı.
 

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Anahtar Kelimeler:
Japon BakanTürkiyeTeru Fukui
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