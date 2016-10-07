Jandarmadan trafik dersi

BU kapsamda, Jandarma Trafik Tim Komutanlığı'ndan Uzman Jandarma 7. Kademeli Çavuş Mustafa Bostan, öğrencilere trafik hakkında genel bilgiler verdi. Trafik lambalarında yer alan kırmızı, sarı ve yeşil ışığın anlamlarını ve önemlerini de anlatan Bostan, öğrencilere trafikte nasıl davranmaları gerektiğini izah etti. Bostan, öğrencileri karşıdan karşıya geçerken nelere dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirdi. Çocuklara ayrıca yaya geçitlerinin nasıl kullanılacağı ve trafik işaret levhaları hakkında bilgi verildi.

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