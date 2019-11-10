Jandarmadan PKK'ya ağır darbe

BAKANLIKTAN yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Ağrı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 7 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle, Ağrı kırsalında 7 Kasım'da etkisiz hale getirilen 8 teröristle birlikte devam eden operasyonda toplam 15 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.