Jandarmadan kan bağışı

KORKUTELİ İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli subay, astsubay, er ve erbaşlar kan bağışı kampanyası yapan Kızılay'a destek verdi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız ve görevli askerler toplu halde Kızılay Tırı'nda kan bağışı yaptı.

İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ali Yıldız, "Bilindiği kan tek kaynağı insan olan bir ilaçtır. Suni kan yapılamamaktadır. Hastalık ya da kaza gibi nedenlerle insanlar kan kaybından ölebiliyor. Her insan bir gün acil kana ihtiyaç duyabilir. Yaratıcımız, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de 'Bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir insana hayat vermek bütün insanlığı diriltmek gibidir' buyurur. Biz de İlçe Jandarma Komutanlığı olarak kan bağışı kampanyasına destek olmak için bağışta bulunduk" dedi.

