Jandarma Havacılık Tırı görev aşkıyla yollarda

HAVACILIĞIN tanıtılması, sevdirilmesi ve özendirilmesi ile lisanslı ürünlerinin satışını yapmak üzere yola çıkan JHV Store Tırı, Antalya'daki 6 günlük satışlarını yarın tamamlayacak.

'GÖREV AŞKIYLA YOLLARDAYIZ'

JHV Store Tırının 4 Şubat'ta Antalya'ya geldiğini ve ilk 3 gün Cumhuriyet Meydanı'nda, son 3 gün ise Muratpaşa Kent Meydanı'nda satış gerçekleştirdiğini belirten satış sorumlusu Ramazan Baş, "10.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet veren Tırımızla, Türkiye'nin her yerine ulaşacağız. Antalya'nın ardından Aydın, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Çanakkale ile yolumuza devam edeceğiz. Jandarma Havacılık'ı tüm yurda tanıtmak için görev aşkıyla yollardayız" açıklamasında bulundu.

'ELDE EDİLEN GELİR, JAVDES'E BAĞIŞLANACAK'

Tıra uğrayan vatandaşlara, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Havacılık Başkanlığı, Jandarma Asayiş Vakfı hakkında tanıtımların gerçekleştiğini ve personel alımları konusunda bilgiler verildiğini belirten Ramazan Baş, etkinlik Tırından elde edilen gelirin belirli kısmının ayni ve nakdi olarak JAVDES A.Ş.'ye bağışlanacağını ifade etti.