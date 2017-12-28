İzni kapınca define kazısı başlattı, meraklı kalabalık araziye koştu

DÜZCE'DE, define aramak için gerekli izinleri alan vatandaş, kazı çalışması başlattı. Define olduğunu duyan mahalle sakinleri bölgeye akın edince, polis ekipleri önlem aldı.
GEREKLİ İZİNLERİ ÖNCEDEN ALDI
Düzce Ağa Mahallesi Asar Deresi kenarında ismi açıklanmayan bir vatandaş, gerekli izinleri alarak DSİ'ye ait arsada define bulmak için kazı çalışması başlattı. Müzeler Genel Müdürlüğü ve DSİ Genel Müdürlüğünden izinlerini alan kişinin kazı çalışması yaptığı sırada durumu fark eden mahalle sakinleri bölgeye akın etti. Bunun üzerine polis, Düzce Müze Müdürlüğü ekipleri ve DSİ Şube Müdürlüğü ekipleri devreye girerek, hazine kazısı yapılan alanın sınırlarını belirlemek üzere çalışma başlattı.
1 AY BOYUNCA KAZILACAK
İsmi açıklanmayan kişinin 1 ay boyunca hazine kazısı izni aldığı ifade edildi. Ağa Mahallesi Muhtarı Nesim Zengin yaptığı açıklamada, "Bir kişi bu alanda eski dönemlerden kalma hazine olduğu iddiası ile kazı çalışması başlattı. Duyulması üzerine ekipler geldi. Şahsın resmi izin aldığı bilgisine ulaşıldı. Aramalarını sürdürecek" dedi.
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