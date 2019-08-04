İzmir'de Yerel Medya'ya can suyu projesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi kentte faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarıyla örnek bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. İzmir'de günlük olarak yayınlanan 7 yerel gazetenin oluşturduğu Yerel Basın Platformu ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, toplantıda Türk basın tarihinde devrim sayılabilecek yenilikler için düğmeye bastıklarını açıklayarak önemli müjdeler verdi. Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Başkan Tunç Soyer ile İzmir'de yayımlanan yedi günlük gazetenin imtiyaz sahipleri ve genel yayın yönetmenlerinin katıldığı toplantıda, yerel medyanın desteklenmesi amacıyla hazırlanan projeler masaya yatırıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) tarafından “Yerel Basına Ses Ver” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında yerel medyanın desteklenmesi için hazırlanan 5 maddelik öneriler tartışıldı. Başkan Soyer, ilk etapta Büyükşehir Belediye Meclisi karar özetlerinin yerel gazetelerde yayımlanması için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

“Yerel medyayla nefes alıyoruz”

Toplantıda İGC Başkanı Misket Dikmen’in yanı sıra, medya temsilcilerinin öneri ile taleplerini dinleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hayata geçirilmesi planlanan projeler ve önümüzdeki süreçte izlenecek yol haritası üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Yerel Basın Platformu tarafından hazırlanan diğer 4 taslak projeyi de değerlendireceklerini belirten Soyer, yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Şeffaf olacağız, ayrımcılık yapmayacağız. Ne yapıyorsak herkes bilecek. İzmirliler daha fazla gazete okusun, kentine, gazetesine sahip çıksın istiyoruz. Mesele 50 tane fazla gazete dağıtmak değil. Farkındalığı büyütmek zorundayız. Türkiye’de medya bu kadar çökmüşken, tek nefes alacak yer yerel medyadır. Nefes dediğimiz en temel haklarımızdan olan haber alma hürriyetidir. Vatandaş olarak şu anda bu hürriyetimizden mahrumuz. Bu mağduriyeti giderecek tek mecra aslında yerel basındır. Gazeteciler kamu adına görev yapar, belediyeler de kamu yararına çalışır. Belediye olarak nasıl yol yapıyorsak, insanların daha özgür, rahat ve mutlu yaşaması için de basına bu yardımı yapıyoruz.”

Şeffaflığa katkı

Meclis karar özetlerinin yerel gazetelerde yayınlanmasına ilişkin taslakta son düzenlemeleri yaptıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, medya temsilcilerinin konu hakkındaki önerilerini de dinledi. Soyer, Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan yayınlama hakkına sahip, İzmir'de basılan ve İzmir'in tüm ilçelerine yaygın olarak dağıtımı yapılan yerel gazetelerde meclis kararlarının yayınlanmasının şeffaf yönetim ilkesine de büyük katkıları olacağını hatırlattı.

İngilizce gazete çalışması

Başkan Soyer, toplantıda Yerel Basın Platformu’na da yeni bir proje önerisi sundu. İngilizce basılacak bir gazetenin İzmir’in tanıtımına ve kent turizmine büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Soyer, “İzmir’i bir dünya şehri yapmayı hedefliyoruz. Kabuğumuzu kırıp kentimizi dünyayla buluşturacağız. İzmir’i sadece Akdeniz ile değil, doğu dünyasıyla da buluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki ay fuar döneminde Çin’den ciddi bir ziyaretçi potansiyeli var. Bunun devamını getirmeliyiz. Marsilya, Valencia, Barselona gibi kentlerden insanlar İzmir’e gelecek. Havalimanı bünyesindeki stantlarında İngilizce bir İzmir gazetesi de olmalı. Bu konuda gerekirse belediye olarak destek olmaya hazırız” diye konuştu.

Askıda gazete projesi

Toplantıda, önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projelerin detayları da kesinleşmeye başladı. “Askıda Gazete” adlı çalışma sayesinde İzmir halkına vapur iskeleleri, metro istasyonları, Kemeraltı, Kıbrıs Şehitleri gibi farklı noktalarda gazete dağıtılması da bunlardan biri. Yerel Basın Platformu tarafından sayısı belirlenecek adette gazete, belediyelerin yanı sıra, meslek odaları, sivil toplum örgütleri, dernekler, sendikalar tarafından satın alınacak "Askıda Gazete" projesiyle İzmir halkıyla buluşturulacak.

Başkan canlı yayında

Projelerden en dikkat çekeni ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in bizzat katılacağı editör masası olacak. Belirlenecek periyotlarda İzmirli yedi ayrı medya kuruluşunun temsilcileri ile canlı yayında buluşacak olan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vatandaşların kente ilişkin sorularına yanıt verecek. Program İzmir'in yerel gazetelerinin sosyal medya platformlarından ve internet televizyonlarından canlı yayınlanacak. Programın detayları ertesi gün yine yerel gazetelerde yer alacak. İlk programın 4 Eylül'de Fuar'dan canlı olarak yayınlanması kararlaştırıldı. Kimler katıldı? Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Özgür Gürbüz, Büyükşehir Basın Müşaviri Kıvanç Ege, Basın İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Ticaret Gazetesi adına Cemal Tükel, Ege Telgraf Gazetesi adına Aylin Süphandağlı, Haber Ekspres Gazetesi'nden Muammer Kırca, İLKSES Gazetesi'nden Erdal Erek ve Esin Gencel, 9 Eylül Gazetesi'nden Murat Attila, Yeni Bakış Gazetesi'nden Emin Varol ve İsmail İnan, Yenigün Gazetesi Adına Sibel Durur, Murat Durur ve İbrahim Paker katıldı.