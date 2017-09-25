İzmir’de flamingo eylemi

DOĞA Derneği Gönüllüleri ve İzmirli kuş gözlemcileri, İzmir'deki flamingolara ve karşılaştıkları tehditlere dikkat çekmek için 23 Eylül Cumartesi günü Mavişehir'de buluştu. Flamingoların yaşam alanı Gediz Deltası'nın İzmir şehir merkeziyle buluştuğu noktada bir araya gelen 80 gönüllü, kuşların yaşadığı bölgedeki çamur düzlüğünün üzerinde el ele tutuşarak bedenleriyle bir flamingo resmi çizdi. Doğaseverler, bölgede yapılması planlanan İzmir Körfez Otobanı Projesi’ne karşı “Flamingoma Dokunma” pankartı ile birlikte bir hava fotoğrafı çekildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mart 2017'de körfezi güney kuzey yönünde geçmesi planlanan İzmir Körfez Otobanı'nın çevre etki değerlendirme raporunu onaylamış, bu karar karşısında üç sivil toplum kuruluşu (Doğa Derneği, EGEÇEP, TMMOB) ve 85 vatandaş yürütmenin durdurulması ve projenin iptali için dava açmıştı. İzmir Körfez Otobanı'nın inşa edilmesi halinde dünyadaki on flamingodan birinin yaşadığı Gediz Deltası'nın büyük tehdit altına gireceği ve kuşların bundan zarar göreceği iddia ediliyor. Türkiye'deki 14 uluslar arası öneme sahip Ramsar Alanı'ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda Doğal Sit Alanı olarak da korunuyor.

Konu hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol şunları söyledi: “İstanbul için üçüncü köprü projesi ne anlama geliyorsa, İzmir için de Körfez Otobanı projesi aynı anlama geliyor. Her ikisinin de amacı ulaşım gibi görünse de, asıl sonucu şehrin doğal alanlarının yağmalanması olacak. Üçüncü köprü nasıl ki İstanbul'un akciğerleri olan Kuzey Ormanları'nı tehdit ediyorsa, İzmir Körfez Otobanı da, İzmir'in nefesi Gediz Deltası'nı yaşanmaz hale getirecek. Bölgede yaşayan flamingoların varlığı aslında İzmir'de yaşayan insanların sağlığı demek. Flamingoların yaşayamadığı bir şehirde insan da var olamaz. Bu nedenle, Doğa Derneği yasalarla korunan Gediz Deltası'nın yaşaması için her türlü hukuki ve vicdanı mücadeleyi diğer sivil toplum kuruluşları ve İzmir halkıyla birlikte sürdürmeye devam edecek”.