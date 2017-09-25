İzmir Marşı’na küfreden Ganyotçu TRT’de!

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Sistemi Referandumu’ndan önce arkadaşlarıyla bir araçta yol alırken, İzmir Marşı’na küfreden ve Recep Tayyip Erdoğan sloganı atan Ebubekir Öztürk, TRT’de yayınlanan Yalaza dizisinde ortaya çıktı.

Öztürk, İzmir Marşı’na küfrettiği videonun ardından infial yaratmış ve birçok kesimden tepki çekmişti.

O dönem yine TRT’deki Payitaht Abdülhamit dizisinden ve rol alacağı Frankestein Canavar Gibi filminden çıkarılan şahıs, geçtiğimiz Eylül ayında TRT Çocuk’ta yayınlanan Pırdino çizgi filminde de rol almıştı.

Ganyotçu’nun TRT’de nasıl bir ilişki ağına sahip olduğu, halkın vergileriyle yayın yapan bir kanalda, halkın değerlerine küfretmesine rağmen, nasıl yer bulduğu merak ediliyor.