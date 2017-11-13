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13 Kasım 2017 Pazartesi - Günlük Burç Yorumu
13 Kasım Günlük Burç Yorumu
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İzmir'in Karaburun açıklarında deprem

Saat 10:48'de merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

İzmir'in Karaburun açıklarında deprem

Saat 10:48'de merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

13 Kasım 2017 Pazartesi 11:37
İzmir'in Karaburun açıklarında deprem
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BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:48'de merkezi İzmir'in Karaburun açıkları olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Son Güncelleme: 13.11.2017 11:43
Anahtar Kelimeler:
Izmir KaraburunSon DepremlerEge DeniziDeprem
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