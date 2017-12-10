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İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'

İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'

İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'

İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'

10 Aralık 2017 Pazar 09:26
İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'
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İZMİR'DE Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hemen her konuda geçmesi artık alışılagelmiş bir durum oldu. Bu durumun son örneği ise bir cafede wifi şifresi olarak kullanılması...

WİFİ ŞİFRESİ: ATAM İZİNDEYİZ
Ahmet Hakan olayı bugünkü köşesinde anlattı: "İzmir’de bir mekânda garsona “Burasının Wi-Fi şifresi” nedir diye sormuş, “Atam izindeyiz” cevabını almış. Şu İzmir gerçekten başka bir âlem..."

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