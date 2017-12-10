İzmir'in geldiği son nokta: Wifi şifresi 'Atam izindeyiz'

İZMİR'DE Mustafa Kemal Atatürk'ün adının hemen her konuda geçmesi artık alışılagelmiş bir durum oldu. Bu durumun son örneği ise bir cafede wifi şifresi olarak kullanılması...

WİFİ ŞİFRESİ: ATAM İZİNDEYİZ

Ahmet Hakan olayı bugünkü köşesinde anlattı: "İzmir’de bir mekânda garsona “Burasının Wi-Fi şifresi” nedir diye sormuş, “Atam izindeyiz” cevabını almış. Şu İzmir gerçekten başka bir âlem..."