İzmir'deki dev fuara Alanya damgası

AĞIRLIKLI olarak üretici firma stantlarının yer aldığı Horeca Endüstriyel Otel Ekipmanları ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri Fuarı İzmir’de yapıldı. Alanya’yı Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) yetkilileri temsil etti. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) üyesi olduğu Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) çatısı altında yapılan tanıtım çalışmalarında sektörel temaslar sağlandı. Fuar alanında destinasyon olarak sadece İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Alanya yer aldı.

‘ALANYA SAYGIN BİR YERE SAHİP’

Fuarda yapılan çalışmaları yakından takip eden ve temaslarda bulunan ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, yurt içi ve yurt dışı her platformda Alanya’nın yer alması için çaba gösterdiklerini söyleyerek, “Ege Bölgesi’ne konuşlanmış olsa da tüm turizm sektörünü yakından ilgilendiren bir fuardı. Alanya olarak fuarcılık ve tanıtım alanında hem Bakanlık hem de yurt dışı büyükelçilikler ve müşavirlikler arasında saygın bir yere sahibiz. Her fırsatta Alanya adını, yapılan organizasyonlara şartlar elverdiğince yazdırıyoruz. Bu fuarda da Alanya turizmi adına temaslar kurduk ve fiyat/kalite, yenilik avantajı sunan firmaları bölgemize davet ettik” dedi.