İzmir'de korkutan yangın

İZMİR'İN Dikili ilçesine 15 kilometre uzaklıktaki 456 nüfuslu kırsal Yaylayurt Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, bugün saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle mahallenin yakınındaki çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alana sıçradı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye 5 söndürme helikopteri, 10 arazöz ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kuzeyde, deniz tarafındaki makilik alana ilerledi ve giderek büyüdü. Alevler, Ege kıyısındaki Çandarlı Mahallesi´nde bulunan yazlık siteleri de tehdit etmeye başladı. Buralarda oturanlar, büyük tedirginlik yaşayarak, bölgeden uzaklaşmaya başladı. Çandarlı sahilinde denize girenler de gökyüzüne yükselen alevleri büyük bir endişeyle izledi.

Yangının yerleşim yerlerini giderek daha fazla tehdit etmesi üzerine ekip sayısı her geçen saat artırıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ekipleri bölgeye yönlendirildi.



YERLEŞİM BİRİMLERİNE ULAŞMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İzmir'in Dikili ilçesinin kırsal Yaylayurt Mahallesi'nde, tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, Orman Bölge Müdürlüğü´ne bağlı 3 yangın helikopteri, 17 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve çevre ilçelerden takviye gönderilen itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yazlık sitelerine yakın olması nedeniyle endişe yaratan yangın yerleşim birimlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının tekrar başlama ihtimaline karşın, ekiplerin sabaha kadar nöbet tutacağı belirtildi.



"DOĞAL GÜZELLİK YOK OLDU"

Mahallenin eski muhtarı Özcan Demir, "Yangın çıkınca buraya geldik. Doğal yemyeşilken yok oldu. Sonuç bu, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü" dedi. Yaylayurt Mahallesi'nde yaşayan Serkan Aksu, bölgenin doğa güzelliğinin yangınla birlikte yok olduğunu belirterek, "Buranın doğal bir güzelliği vardı. İnsanlar buraya gelip manzarayı seyrediyordu. Ama yangınla birlikte doğal güzellik yok oldu. Keşke yangından önce önlem alınmış olsaydı" diye konuştu.