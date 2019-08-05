Flaş HaberOyuncu Ezo Sunal kaza geçirdi
İzmir'de korkutan deprem!
İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 16.46'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Bayraklı ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı
GÜNCEL 04.08.2019, 17:44 Enes Subaşı
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Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
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|10. Göztepe
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|12. Kayserispor
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|13. Konyaspor
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|14. Çaykur Rizespor
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|5. Altınordu
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|6. Erzurum BB
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|7. Balıkesirspor
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|8. Boluspor
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|9. Bursaspor
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|10. Eskişehirspor
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|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
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|14. Keçiörengücü
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|15. Menemen Belediyespor
|0
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|16. Osmanlıspor
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|17. Ümraniye
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|18. İstanbulspor
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|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leicester City
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|10. Liverpool
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|11. Man City
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|12. M. United
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|13. Newcastle
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|14. Norwich City
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|15. Sheffield United
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|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|Takımlar
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|2. Atlético Madrid
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|3. Barcelona
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|4. Celta de Vigo
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|5. Deportivo Alaves
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|10. Leganés
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|11. Levante
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|12. Mallorca
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|13. Osasuna
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|14. Real Betis
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|15. Real Madrid
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|18. Sevilla
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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