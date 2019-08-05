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İzmir'de korkutan deprem!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde saat 16.46'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Kısa süren deprem Bayraklı ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı

GÜNCEL 04.08.2019, 17:44 Enes Subaşı
İzmir'de korkutan deprem!
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 16.46'da merkez üssü Bayraklı ilçesi olan 3,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 6,9 KM olarak açıklandı.

#Bayraklı #deprem
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