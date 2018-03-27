Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Günlük Burç Yorumu - 28 Mart 2018 Çarşamba
28 Mart Günlük Burç Yorumu
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
YouTube'dan şaşırtan uygulama! Kullanıcıları reklama boğacak
YouTube'dan şaşırtan uygulama!

İzmir'de 'Alanya' buluşması

Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan, daha önce Alanya'da görev yapan yargı ve emniyet mensuplarını İzmir'deki yeni görev yerlerinde ziyaret etti. 

İzmir'de 'Alanya' buluşması

Alanya Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Ömer Kozan, daha önce Alanya'da görev yapan yargı ve emniyet mensuplarını İzmir'deki yeni görev yerlerinde ziyaret etti. 

27 Mart 2018 Salı 23:54
İzmir'de 'Alanya' buluşması
banner404

KOZAN'IN ilk durağı, uzun yıllar Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, şimdiki Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev oldu. Alev, Kozan aracılığı ile tüm Alanya halkına selam yolladı. Alanya Hakimi olarak görev yaptıktan sonra İzmir'e atanan İzmir Ticaret Mahkemesi Hakimi Tahsin Türkmen'i de ziyaret eden Kozan, son olarak AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e konuk oldu. Ziyaretlerinde hep Alanya'nın konuşulduğunu söyleyen Kozan "Alanya'nın cennetten bir köşe olduğunu, Alanya'yı özlediklerini belirterek Alanya'ya selam gönderdiler" dedi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 28.03.2018 00:00
Anahtar Kelimeler:
İzmirAlanyaAlanya Rahvan Atlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bugün Alanya'nın fethi kutlanacak
Bugün Alanya'nın fethi kutlanacak
Alanya'da Barbaros'tan Yücel'e teşekkür
Alanya'da Barbaros'tan Yücel'e teşekkür
Alanya'da LÖSEV'i anlattı
Alanya'da LÖSEV'i anlattı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim