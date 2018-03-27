İzmir'de 'Alanya' buluşması

KOZAN'IN ilk durağı, uzun yıllar Alanya Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapan, şimdiki Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev oldu. Alev, Kozan aracılığı ile tüm Alanya halkına selam yolladı. Alanya Hakimi olarak görev yaptıktan sonra İzmir'e atanan İzmir Ticaret Mahkemesi Hakimi Tahsin Türkmen'i de ziyaret eden Kozan, son olarak AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'e konuk oldu. Ziyaretlerinde hep Alanya'nın konuşulduğunu söyleyen Kozan "Alanya'nın cennetten bir köşe olduğunu, Alanya'yı özlediklerini belirterek Alanya'ya selam gönderdiler" dedi.
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