İzleyenler mest! Türk televizyonları böyle bir kapışma görmedi

BEYAZ Show'un en eğlenceli bölümlerinden biri olan Beyaz'la Göz Göze'de Acun Ilıcalı ile Beyaz fena kapıştı.
KELİMELERİ BİR SİLAH GİBİ KULLANDILAR
Söz düellosu gibi geçen bölümde Beyaz ve Acun kelimelerini bir silah gibi kullandılar. Beyaz, Acun'a programları ile ilgili yüklenirken; Acun Ilıcalı ise, Beyaz'ın sosyal medya paylaşımı ile yüklendi.
İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU
Düelloda Beyaz'ın alttan almaları, Acun'un geri vitesleri izleyenleri kahkahalara boğdu.
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