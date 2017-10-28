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İzleyenler mest! Türk televizyonları böyle bir kapışma görmedi

Uzun bir aradan sonra yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüş yapan Beyazıt Öztürk'ün, Beyaz'la Göz Göze'de Acun Ilıcalı ile kapışması izleyenleri kahkahaya boğdu

İzleyenler mest! Türk televizyonları böyle bir kapışma görmedi

Uzun bir aradan sonra yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara dönüş yapan Beyazıt Öztürk'ün, Beyaz'la Göz Göze'de Acun Ilıcalı ile kapışması izleyenleri kahkahaya boğdu

28 Ekim 2017 Cumartesi 13:57
İzleyenler mest! Türk televizyonları böyle bir kapışma görmedi
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BEYAZ Show'un en eğlenceli bölümlerinden biri olan Beyaz'la Göz Göze'de  Acun Ilıcalı ile Beyaz fena kapıştı.

KELİMELERİ BİR SİLAH GİBİ KULLANDILAR

Söz düellosu gibi geçen bölümde Beyaz ve Acun kelimelerini bir silah gibi kullandılar. Beyaz, Acun'a programları ile ilgili yüklenirken;  Acun Ilıcalı ise, Beyaz'ın sosyal medya paylaşımı ile yüklendi.

İZLEYENLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Düelloda Beyaz'ın alttan almaları, Acun'un geri vitesleri izleyenleri kahkahalara boğdu.

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Anahtar Kelimeler:
Acun IlıcalıTvMagazin
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