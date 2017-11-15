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İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı

İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı

15 Kasım 2017 Çarşamba 14:22
İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler
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ALINAN bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İclaliye  Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, bölgede  bulunan 7 ve 2,5 metre derinliğindeki kuyularda altın arama detektörüyle ölçüm  yapan A.S, F.T, S.G, İ.T. ve Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, detektör, ses düzeyini  artırıp azaltan cihaz, metal arama çubuğu, toprak altı röntgen cihazı, Jeneratör,  taş kırmak için murç, akü, patlayıcı özelliği olan kaya kırıcı 6 fünye ve çok  sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

 Kazdıkları bölgeyi kamp alanı gibi düzenlediği belirlenen zanlılar,  emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
 

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BursaİnegölJandarmaJeneratör
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