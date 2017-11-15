İzinsiz kazı ! Bölgeyi kamp alanına çevirmişler

ALINAN bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İclaliye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenledi. Ekipler, bölgede bulunan 7 ve 2,5 metre derinliğindeki kuyularda altın arama detektörüyle ölçüm yapan A.S, F.T, S.G, İ.T. ve Y.K'yi suçüstü yakaladı.

Alanda yapılan aramada, dizüstü bilgisayar, detektör, ses düzeyini artırıp azaltan cihaz, metal arama çubuğu, toprak altı röntgen cihazı, Jeneratör, taş kırmak için murç, akü, patlayıcı özelliği olan kaya kırıcı 6 fünye ve çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Kazdıkları bölgeyi kamp alanı gibi düzenlediği belirlenen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

