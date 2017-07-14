İzdivaçla meşhur olan Solmaz'ı Acun kaptı

SHOW TV ekranlarının 'Evleneceksen Gel' adlı izdivaç programında eş aramaya gelen Solmaz Ciros adlı gelin adayı, kendisine talip olan Kaan Güvenilir ile dizide oynayacağı söylenmişti. Dizinin TV8'de yayınlanacağı belli oldu. Emrah'ın oğlu Tayfun da projede yer alacak.
AŞK-I ROMAN HAFTAİÇİ HERGÜN TV8'DE
Solmaz Ciros ve Kaan Güvenilir'in başrollerini paylaştığı ve Global Medya'nın yapımcılığını üstlendiği 'Aşk-ı Roman' Ağustos ayından itibaren haftaiçi her gün TV8'de ekranlara gelecek.
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