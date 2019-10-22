İYİ Parti Milletvekili Subaşı: Alanya artık il olmalı!

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, gazetecilerle bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. İYİ Parti İl Başkanı Yavuz Temizer'in de katıldığı toplantıda Subaşı, Büyükşehir Yasası'nın yetersiz kaldığını belirterek, ilçe belediyelerin eski yetkilerine kavuşturulması, belde belediyelerin yeniden açılması ve köylerin yeniden kurulması gerektiğini söyledi. Subaşı, "Antalya'da 640 kilometrelik sahil şeridine sahip Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet zorluğu ortada. Manavgat, Alanya gibi büyük ilçelerin il olması lazım. Büyükşehir statüsü ile kapatılan belde belediyeleri, büyükşehirlerin sürgün yeri haline geldi. Adı ne olursa olsun belde belediyeleri açılmalı ve aktif hale getirilmeli. İlçe belediyeleri eski statülerine kavuşturularak, büyükşehirlerin yükü hafifletilmeli, yasa ile statüleri mahalleye dönüştürülen köyler eskiye dönmeli" dedi.

'KENTSEL DÖNÜŞÜM RANT PROJESİNE DÖNÜŞTÜ'

Kentsel dönüşümün iyi bir yasa olduğunu dile getiren Subaşı, ancak uygulamada sıkıntılar olduğunu söyledi. Subaşı, "Kepezaltı ve Santral mahallelerinde uygulanan kentsel dönüşüm, Türkiye'de en büyük uygulama. Bu alan dönemimizde 1000 dönümün üzerine arazide üç binin üzerindeki hak sahibinin konutları kamulaştırılarak dönemimizde iki yıllık bir emekle elde edilmişti. Ancak gelişen zamanda burası kentsel dönüşüm adı altında rant projesine dönüştü. Orada yaşayanlar müteahhit firma sözleşmedeki sürede işi tamamlayamadığı için 36 aylık kira ödeme süresi bitti, artık kira alamıyor. Vatandaşların mağduriyeti büyük. Muhtarlar ziyaretime gelerek konunun çözümü için çaresiz kaldıklarını söyleyip dile getirmemi istediler" diye konuştu.

'HER ŞEY DAHİL REVİZE EDİLMELİ'

Turizm sektöründe bu yıl gerçekleşen rekorlar nedeniyle sektör temsilcilerini kutlayan Hasan Subaşı, Antalya'nın sadece güneş-deniz ve kumdan oluşmadığını vurguladı. Her şey dahil sisteminin Antalya'yı ucuz bir destinasyon haline getirdiğini belirten Subaşı, "2019 yılının 9.5 ayında 14 milyonu aşkın rekor seviyede turist gelmiş, ancak gelir eski rakamların üzerine çıkamamıştır. Eskiden Antalya'da tatil yapan ve 1000 dolar harcama yapan turist, şimdi 600 dolar harcıyor. Bu rakamın artırılması için her şey dahil sisteminin revize edilmesi gerekiyor" dedi.