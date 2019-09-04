İYİ Parti'den süpermarket önerisi! ‘Zincir mağazaya 350 metrekare şartı gelsin’

ALPER KUTAY

ALANYA'DA son dönemde artan süpermarketlerin küçük esnafa büyük zarar verdiğini belirten İyi Partili meclis üyeleri, dilekçeyle Alanya Belediyesi’ne bir öneride bulundu. İyi Partili meclis üyeleri Hasan Can Kamburoğlu, Fikret Arık, Didem Dim Özaltın, Hasan Basar, Halit Öztürk, Hacı Mevlüt Zavlak ve Alper Kan imzalı dilekçede küçük esnafın korunması amacıyla bu şartın mutlaka konulmasını talep ettiler. Dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Alanya Belediye encümeninin 21 Haziran 2001 tarihinde aldığı kararla süpermarket açmak için en az 200 metrekare şartı getirilmişti. Bu yıl itibari ile faaliyette olan zincir marketlerin sayısı 170 civarına yükseldi. Yerel sermayemizin rekabet şansını düşüren zincir market sayısının bu hızla açılmasının önüne geçmek zaruri bir hal almıştır. Bu nedenlerden dolayı süpermarket açmak için getirilen en az 20 metrekare alan şartının 350 metrekare olarak değiştirilmesini arz ederiz.”