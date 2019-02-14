İYİ Parti'den "İdris Naim Şahin" açıklaması

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İdris Naim Şahin'in Ordu'dan Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı tekliflerine başlangıçta olumlu yaklaştığını belirterek, "Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün kılmadı." ifadelerini kullandı

İYİ Parti'den "İdris Naim Şahin" açıklaması
banner404

GENEL Başkan  Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, yazılı açıklamasında, İYİ Parti'nin Ordu Büyükşehir   Belediye Başkan adaylığı konusunda  il ve ilçe teşkilatları ile Ordu halkının  yoğun talepleri olduğunu belirtti.
Bu beklentiyi iletmek üzere İdris Naim Şahin'e çeşitli ziyaretlerde  bulunduğunu aktaran Dervişoğlu, Şahin'in kendilerini son derece nazik bir şekilde  karşıladığını ve bu konuda görüşlerini paylaştığını ifade etti.
 
Şahin'in, İYİ Parti Genel Merkezi'ne iadeiziyarette bulunduğunu da  vurgulayan Dervişoğlu, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:
 
"Sayın Genel Başkanımızla da görüştüler. Ben de eski iki içişleri  bakanının sohbetinden ve tecrübelerinden istifade edebilmek imkanına sahip oldum.  Öncelikle belirmek isterim ki Sayın İdris Naim Şahin teklifimize başlangıç  itibarıyla olumlu yaklaştı. Ancak zaman darlığı ve hızlı hareket etmek  mecburiyetinde bulunmamız hali, arzulanan bu adaylığın gerçekleşmesini mümkün  kılmadı. Sürecin en başından itibaren gösterdiği nezaket ve hoşgörü için   kendisine müteşekkir olduğumu ifade eder, saygılar sunarım."
 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Soçi Zirvesi'nden beklenen Ortak Açıklaması...
Soçi Zirvesi'nden beklenen Ortak Açıklaması...
  1. GÜNDEM

banner517

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472