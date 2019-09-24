İYİ Parti'de gündem turizm! 'Thomas Cook'un iflası sektörü derinden etkileyecek!

İYİ Parti'de gündem konusu Alanya'nın tümünde olduğu gibi turizm devi Thomas Cook'un iflası oldu. Turizmin göz bebeği Alanya'da sektörün bu iflastan etkileneceğini belirten İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, öncelikli olarak yapılması gerekenin Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine sorunsuz bir şekilde gönderilmesi olduğunu belirtti. İYİ Parti İlçe Başkanı Apaydın partisinin haftalık olağan genel kurulunda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Turizmin gözbebeği Alanya'mız, dün alınan bir haberle adeta derinden sarsıldı. Dünyanın en büyük Turizm şirketi Thomas Cook' un iflası büyük ölçekte işlerini yürüten turizmcilerimizin yanı sıra, esnaflarımızı da oldukça etkiledi. Bu iflası asla ve asla sadece bir şirket battı diye yorumlamamak gerekir. Umarız bu iflas bir domino etkisi yaratmaz ve zaten sezonu kötü bitiren esnaflarımıza bir darbe daha vurmaz. Thomas Cook' un iflası 'Her Şey Dahil Sistemi'nin kötü etkilerini bizlere bir kez daha gösterdi. Dünyanın en büyük tur şirketlerinden olan Thomas Cook'un batışı ülkemizin turizm sektörünü sarsıntılı bir şekilde etkileyecek elbette'.

'ALANYA'DAKİ THOMAS COOK MÜŞTERİLERİ ÜLKELERİNE SORUNSUZ GÖNDERİLMELİ'

Turizm devi Thomas Cook'un iflasının ardından Alanya'da bulunan müşterilerinin sorunsuz bir şekilde ülkelerine göndermenin ilk öncelik olması gerektiğinin altını çizen Apaydın,'İlk başta yapılması gereken Alanya'da otellerde bulunan tatile gelmiş olan Thomas Cook misafirlerini uygun bir şekilde ülkelerine gönderebilmek. Otellerin bu konuda hassas davranmalarını bekliyoruz. Maalesef her zaman olduğu gibi hükümet turizm konusunda ilk iki günde gereken desteği sektöre göstermedi ve bu önemli olayın etkilerini azaltıcı önlemler henüz almadı. Türk turizmini korumak, otelci ve turizm esnafını korumakla başlar. Önlem planı oluşturulursa şayet büyük ölçekteki turizmcilerin yanı sıra turizm esnafını da düşünmeleri gerekmektedir. Umarız uzun vadede gereken önlemler alınıp Türk turizmi bu çalkantıdan en az zarar ile kurtulur.'