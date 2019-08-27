İYİ Parti'de gündem kadına şiddet!

ALPER KUTAY

İYİ Parti İlçe Teşkilatı, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını dün gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Yücel Apaydın'ın başkanlık ettiği toplantının gündeminde, tüm Türkiye'yi sarsan Emine Bulut cinayeti vardı. Apaydın, "Gündemimiz, asla geri plana atılmayacak, asla yok sayılmayacak ve daima sesleri olacağımız kadınlarımız. Geçen hafta Emine Bulut'un eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde öldürülmesi bizi derinden etkiledi. Kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde sebebi olamaz. Kadın sadece aile içinde bulunmamaktadır” dedi.

‘KADINA ŞİDDETE AĞIR CEZA GELMELİ’

Kadınların hayatın içerisinde, kendi hak ve özgürlüklerine sahip bir şekilde yaşamaları gerektiğini söyleyen Apaydın, “Bu yaşamı bir erkeğin şiddeti altında sürdürmesi asla kabul edilemez. Mevcut yasalarımız acilen kadına yönelik şiddet konusunda caydırıcı hale getirilmelidir. Kadını sadece aile içinde koruyan, dışarıdaki yaşamında ise hiçe sayan yasaların düzenlenerek, olası şiddet durumlarının caydırıcı hale getirilmesi önemlidir. Tecavüzcü sanık, şiddet gösteren eş, arkadaş ya da kişinin tanımadığı kimse takım elbise giydi, kibar konuştu diye iyi hal indirimi verilmemeli” diye konuştu.

‘KADINLAR ŞİDDETE MAHKUM EDİLDİ’

Kayyumların kadına karşı şiddetle mücadele eden onlarca kadın kurumunu kapattığını savunan Apaydın, “Kadınlar bir nevi sesini duyurabildikleri bu kurumların kapatılması sonucu şiddete mahkum edildi. Bu ülkede yaşayacak onca can, güzel hayatına devam edecek onca genç kızımız ve kadınımız varken; kadına yönelik şiddetin sanki meşruymuş gibi yasalar tarafından engellenmemesi ülkemiz adına dramatik bir durum. Umuyoruz ki iktidar, artık bu konuların üzerine düşecek, ülkemizin canlarına kıymet verecek politikalar üretecek ve kadın cinayetleri son bulacaktır" dedi.