İYİ Parti Alanya yönetimi tanıtıldı

Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı verilen toplantıda Apaydın 33’ü asil 64 kişiden oluşan yönetimini tanıttı. İşte İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler: Adnan Akay, Ahmet Mutlu, Ahmet Yetgin, Ali Arslan, Ali Dulum, Ali Uysal, Alper Kan, Bahattin Akbay, Banu Özel Tutğaç, Behçet Şen, Bülent Murabit, Cüneyt Çetin, Didem Dim, Durali Özer, Ece Şahin, Ecem Hacı Eyüpoğlu, Emin Gümüş, Ercan Musluoğlu, Erhan Akış, Fahrettin Aydoğan, Fatih Mehmet Tuncer, Gülsüm Emel Yetgin, Gülten Doğan, Gürsel Kıldan, Hakan Karakaya, Harun Güngör, Hasan Kırteke, Hayri Aslan, Hülya Gündoğan, Hüseyin Karakulak, Hüseyin Onat Cihanoğlu, İbrahim Çelik, İsmail Yıldırım, Kemal Sertgöz, Kemale Hacıyeva, Malik Ünal, Mehmet Arık, Mehmet Aslan, Melihat Göçmen, Mesut Tekin, Murat Tan, Mustafa Arık, Mustafa Demirkaya, Mustafa Özkan, Nazmi Uygun, Nihat Ergün, Nurcan Metin, Nurettin Babaoğlu, Nurullah Yılmaz, Olgay Gültekin, Rukiye Kaya Sıdıka Yıldız Özdemir, Soner Berberoğlu, Süleyman Arıkan, Süleyman Görgülü, Şefik Bahçe, Şükrü Paker, Tahsin Biner, Tanju Kırıcı, Tevfik Sadık Kaya, Tuncay Ergen, Türker Babalık, Volkan Yurtman, Zöhre Kocabeyoğlu.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.