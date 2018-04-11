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İYİ Parti Alanya yönetimi tanıtıldı

Meral Akşener önderliğinde kurulan İyi Parti'nin Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Kültür Merkezi'nde ekibini parti tabanıyla buluşturdu

İYİ Parti Alanya yönetimi tanıtıldı

Meral Akşener önderliğinde kurulan İyi Parti'nin Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya Kültür Merkezi'nde ekibini parti tabanıyla buluşturdu

11 Nisan 2018 Çarşamba 19:54
İYİ Parti Alanya yönetimi tanıtıldı
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Dim TV (dimtv.tv) tarafından canlı verilen toplantıda Apaydın 33’ü asil 64 kişiden oluşan yönetimini tanıttı. İşte İYİ Parti Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu’nda yer alan isimler: Adnan Akay, Ahmet Mutlu, Ahmet Yetgin, Ali Arslan, Ali Dulum, Ali Uysal, Alper Kan, Bahattin Akbay, Banu Özel Tutğaç, Behçet Şen, Bülent Murabit, Cüneyt Çetin, Didem Dim, Durali Özer, Ece Şahin, Ecem Hacı Eyüpoğlu, Emin Gümüş, Ercan Musluoğlu, Erhan Akış, Fahrettin Aydoğan, Fatih Mehmet Tuncer, Gülsüm Emel Yetgin, Gülten Doğan, Gürsel Kıldan, Hakan Karakaya, Harun Güngör, Hasan Kırteke, Hayri Aslan, Hülya Gündoğan, Hüseyin Karakulak, Hüseyin Onat Cihanoğlu, İbrahim Çelik, İsmail Yıldırım, Kemal Sertgöz, Kemale Hacıyeva, Malik Ünal, Mehmet Arık, Mehmet Aslan, Melihat Göçmen, Mesut Tekin, Murat Tan, Mustafa Arık, Mustafa Demirkaya, Mustafa Özkan, Nazmi Uygun, Nihat Ergün, Nurcan Metin, Nurettin Babaoğlu, Nurullah Yılmaz, Olgay Gültekin, Rukiye Kaya Sıdıka Yıldız Özdemir, Soner Berberoğlu, Süleyman Arıkan, Süleyman Görgülü, Şefik Bahçe, Şükrü Paker, Tahsin Biner, Tanju Kırıcı, Tevfik Sadık Kaya, Tuncay Ergen, Türker Babalık, Volkan Yurtman, Zöhre Kocabeyoğlu.

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Son Güncelleme: 11.04.2018 20:20
Anahtar Kelimeler:
Meral AkşenerİYİ PartiAlanya Ilçe BaşkanıYücel ApaydınAlanya Kültür Merkezi
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