İyi haberi Bakan Turhan verdi! Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Teknolojik gelişmelerin vatandaşlara sağlayacağı kolaylıklar ve sektör temsilcilerinin talepleri dikkate alınarak elektronik haberleşmeye ilişkin abonelik sözleşmeleri, artık e-Devlet üzerinden yapılabilece. Vatandaşlarımıza artık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobil abonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu. Böylece sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğin arttırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı yapılmasına imkan sağlanacak" açıklamasını yaptı

İyi haberi Bakan Turhan verdi! Artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
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