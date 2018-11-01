İtirafı şoke etti: 20 hayaletle ilişkiye girdim, biriyle nişanlandım

İNGİLİZ bir kadın, hayaletlerle cinsel ilişkiye girdiğini hatta bir hayaletle nişanlandığını iddia etti. Amethyst Realm, hayalet sevgilisiyle evlenmek ve ondan bir çocuk sahibi olmak istiyor.Amethyst Realm, İngiliz TV programı ITV This Morning'e katıldı. Realm prorgramda nişanlısını bir hayaletle aldattığını ve sonrasında da en az 20 paranolmal oluşumla bu doğaüstü ilişkisine devam ettiğini açıkladı.Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan kadın gerçek aşkı bir hayalette bulduğunu söylüyor.Realm, hayalet sevgilisiyle ilişkilerinin dokuzuncu aylarını kutlamak için gittikleri İngiltere'deki Wookey Hole Mağaraları'nda yaptıkları gezileri sırasında hayaletin kendisine evlenme teklifi ettiğini söyledi.

The Sun'a bu açıklamaları yapan Realm, "Dizlerinin üstüne çökme gibi bir durum olmadı. Çünkü onun dizleri yok. Fakat ilk kez sesini duymuştum. Gerçekten sesini duyabiliyordum bu harikaydı... Derin, seksi ve gerçekti." diye konuştu.630 yaşındaki kadın ismi olmayan bu ürkütücü sevgilisiyle şubat ayında Avustralya'ya yaptığı bir iş gezisi sırasında tanıştığını söyledi.7"İş seyahatindeydim ve yeni bir ilişkiye başlamak aklıma gelecek en son şeydi. Sonra bir gün çalılardan yürüyüp doğanın keyfini çıkarırken birden bu inanılmaz enerjiyi hissettim; Yeni bir sevgili gelmişti..." ifadelerini kullanan Realm, ailesinin ve arkadaşlarının bu olağandışı ilişkisini benimsediğini ve mutlu günü için bir Pagan merasimi planladığını söyledi. "Bazen, hareket ettirildiğimi hissediyorum." diyen genç kadın "Hayalet sevgililerimle tattığım orgazmlar sıradan erkeklerle yaşadığımdan çok daha tatmin edici oldu." diye konuştu.