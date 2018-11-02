İthalata karşı yerli gübre ve tohum

AKDENİZ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Halil Demir tarafından hazırlanan Bahçe Bitkileri Sektörel İlişkiler Seminerleri kapsamında “Ziraat Mühendisi Olmak” konulu bir seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Ziraat Yüksek Mühendisi Ayhan Kasapoğlu, ziraat mühendisliğine şeker fabrikasında devlet memuru olarak başladığını, daha sonra özel sektörde çalışmak üzere istifa ettiğini, perakende satıştan farklı alanlarda faaliyet gösteren şirket sahipliğine kadar tarımın birçok alanında çalıştığını belirtti.

Kasapoğlu, “O yıllarda tarım sektörünün birçok eksiklikleri vardı. Memurluk yaptığım 2 yıl boyunca her ay bir küçük altın alıp biriktiriyordum. İlk sermayemi bu birikimim oluşturdu. Perakende satışa başlayınca ithal edilen gübreleri nasıl üretebiliriz diye düşünmeye başladım. Daha sonra arkadaşlarımla gübre üretimine başladık ve artık ihracat yapıyoruz. İthal sebze tohumlarının satışını yaparken yurt dışına döviz çıkışından rahatsız oluyorduk. Acaba kendi tohumlarımızı üretebilir miyiz derken bu konuda da yatırımlarımız başladı. Diğer alanlardan kazandıklarımızı karşılıksız tohumculuğa yatırmaya başladık. Bir zamanlar tohum sektörüne İsrail hakimken, geldiğimiz noktada İsrail dahil birçok ülkeye tohum ihraç etmeye başladık. Artık gübre ihracatçısıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayarak yurt dışına bağımlılığı azaltma gayretlerinin devam ettiğini söyleyen Kasapoğlu, “Bütün dünyada hızla kullanımı yaygınlaşan mikrobiyolojik gübre üretimine girdik. İthalatı kolay olmasına ve aynı zamanda ruhsatlandırma zorluklarına rağmen, ülkemizde yerli üretim ilk mikrobiyolojik gübre ruhsatını almanın gururunu yaşıyoruz. Şuanda 3 farklı üründe ürünümüz var ve satıyoruz. Yenileri için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.